В Гагаузии обвинили Санду в обострении отношений с регионом

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сознательно обостряет отношения с Гагаузией, чтобы установить полный контроль над регионом, заявил в среду советник главы автономии и общественный деятель Михаил Влах.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений: сторона обвинения просит лишить главу региона свободы на девять лет, приговор может быть оглашен 5 августа. Суд 10 июля принял решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток — до 12 августа, — адвокаты обжалуют это решение.
«Гуцул — символ борьбы с режимом. Президентура уже отдала приказ на 5 августа, а судебная система лишь исполняет политическую волю. Санду сознательно обостряет отношения между Гагаузией и Молдавией. Ее цель — установить полный контроль над особым регионом. В условиях евроинтеграции ей сильно мешают как сама Гуцул, так и вся Гагаузия», — написал Влах в своем Telegram-канале.
По словам советника главы автономии, гагаузский народ с первых дней ареста требует немедленного освобождения главы региона.
Над башканом (главой — ред.) Гагаузии проходит открытое политическое судилище, цель которого — запугать оппозиционных лидеров, заставить их опустить руки и склонить головы перед диктатурой. Главным режиссером всех репрессий в республике является лично Санду.
Общественный деятель также снова призвал все аккредитованные в Молдавии посольства остановить произвол в отношении Гуцул и всего гагаузского народа.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.