Украинское крыло группировки The Base взяло на себя ответственность за убийство офицера СБУ в Киеве

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, предположительно связанном с украинской ячейкой The Base, говорится: «Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не восторжествует». В том же посте, подчеркивалось, что члены группировки «гордятся нашими соратниками», совершившими убийство, и не беспокоятся, если их считают «террористами и экстремистами». В другом сообщении своим подписчикам аккаунт угрожает и другим украинским общественным деятелям, обещая: «Охота продолжается!».