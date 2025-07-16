Украинское крыло группировки The Base взяло на себя ответственность за убийство офицера СБУ в Киеве

Украинское подразделение международной крайне правой организации The Base, заявило о своей причастности к убийству сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом сообщает The Guardian.
10 июля, нападавший в маске застрелил полковника СБУ Ивана Воронича, когда тот шел по киевской парковке.
На протяжении нескольких месяцев The Base, которая была основана в США и имеет сеть ячеек по всему миру, предлагала деньги за целенаправленные убийства и нападения на критическую инфраструктуру Украины. Как пишет The Guardian это совпало с утверждениями, что ее американский основатель Ринальдо Назарро является кремлевским шпионом.
В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, предположительно связанном с украинской ячейкой The Base, говорится: «Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не восторжествует». В том же посте, подчеркивалось, что члены группировки «гордятся нашими соратниками», совершившими убийство, и не беспокоятся, если их считают «террористами и экстремистами». В другом сообщении своим подписчикам аккаунт угрожает и другим украинским общественным деятелям, обещая: «Охота продолжается!».
Проанализировав эти сообщения, источники издания в сфере антитеррора сочли их достоверными и расценили как эскалацию. По их мнению, The Base теперь участвует как в одобрении, так и в организации убийств на территории Украины.
В воскресенье СБУ объявила о ликвидации двух подозреваемых. По утверждению ведомства, они были проинструктированы и вооружены пистолетом для убийства Воронича по поручению «российских спецслужб». В то же время, другие украинские СМИ сообщали, что убийцы являлись иностранными гражданами, связанными с криминальными кругами, и действовали при поддержке российской разведки.
В апреле группировка начала в украинском Закарпатье «повстанческую» деятельность с целью создания «белого этногосударства». В качестве доказательства в её телеграм-аккаунтах появляются видео, демонстрирующие поджоги полицейских и военных автомобилей, электрощитков и других объектов с территории Украины.
Основатель The Base Ринальдо Назарро, бывший подрядчик Пентагона, теперь проживающий в Санкт-Петербурге со своей русской женой и семьей, отказался комментировать деятельность украинской ячейки группировки и убийство офицера СБУ, когда с ним связались через Telegram. Он заявил, что «не имеет личного отношения к этому инциденту и не знает, кто несет ответственность». При этом ранее Назарро публично одобрял операции The Base в Украине.
The Base — неонацистская военизированная группировка, созданная в июне 2018 года гражданином США Ринальдо Наззаро. ФБР описывает The Base как «расово мотивированную военизированную экстремистскую группу», стремящуюся «свергнуть правительство США, спровоцировать расовую войну и основать государство для белой расы».