Полпред Жога назвал большой честью визит Путина в Магнитогорск

— Для нас большая честь принимать Главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России. Город внёс колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит почётное звание «Город трудовой доблести», — сказал полпред.