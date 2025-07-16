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Полпред Жога назвал большой честью визит Путина в Магнитогорск

Артем Жога прокомментировал визит Путина в Магнитогорск.

Источник: Людмила Ковалева

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога назвал важным событием приезд Владимира Путина в Магнитогорск. Визит главы государства он прокомментировал в своем Telegram-канале.

— Для нас большая честь принимать Главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России. Город внёс колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит почётное звание «Город трудовой доблести», — сказал полпред.

Жога отметил преемственность промышленных традиций: сегодня Магнитогорск динамично развивает как индустриальный сектор, так и социальную инфраструктуру. Визит президента символично совпал с предстоящим празднованием профессионального праздника металлургов.