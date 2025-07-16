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Рубио назвал сроки завершения эскалации между Израилем и Сирией

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что эскалация между Израилем и Сирией разрешится в ближайшие часы.

Источник: AP 2024

«В ближайшие часы мы увидим настоящий прогресс на пути к остановке того, что вы видите», — сказал Рубио в Белом доме на встрече лидеров США и Бахрейна.

Он заявил, что в Сирии сложная ситуация — длительная борьба между группами на юге. США вовлечены в переговоры по урегулированию, считают, что Израиль и Сирия «на пути к настоящей деэскалации».

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