В политике Молдовы мщение — нечто обязательное: Нынешние депутаты ПАС, которых отодвинут подальше в списке, а то и уберут вовсе, будут мстить

«И Никита, и Потырнике, и Ботгрос, и Кеяну попадут в парламент, но они же не депутаты по своей сути и мало что умеют в этом смысле. Некоторые — молодые и нет опыта. Чем они будут заниматься? Они — жертвы, халифы на час. Ими попользуются, а потом отодвинут куда-то подальше», — уверен Чуря.