В политике Молдовы мщение — нечто обязательное: Нынешние депутаты ПАС, которых отодвинут подальше в списке, а то и уберут вовсе, будут мстить

«Создавая новый список для парламентских выборов, ПАС должна произвести впечатление, что желает изменений, потому что с тем балластом, который у них есть, очень сложно получить хороший результат на выборах. Поэтому, изменения импровизируются. И новый список с известными людьми — это попытка создать впечатление чего-то нового», — заявил политолог Корнелиу Чуря в комментарии для программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове».
При этом, эксперт отметил, что новые люди, вошедшие в списки ПАС, рискуют своей репутацией, но важнее всего посмотреть, чем они будут заниматься дальше, после прохождения в парламент.
«И Никита, и Потырнике, и Ботгрос, и Кеяну попадут в парламент, но они же не депутаты по своей сути и мало что умеют в этом смысле. Некоторые — молодые и нет опыта. Чем они будут заниматься? Они — жертвы, халифы на час. Ими попользуются, а потом отодвинут куда-то подальше», — уверен Чуря.
Политолог считает, что нынешние депутаты ПАС, которых отодвинут подальше в списке ради новых лиц, а то и уберут вовсе, не простят этого руководству партии.
«Они не простят такого свинского поведения со стороны ПАС и будут мстить. В политике, кстати, мщение — нечто обязательное, что происходит в таких ситуациях».
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