Израиль возобновил удары по Дамаску и югу Сирии из-за нападений на друзов

Друзы — замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют друзизм, монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами иудаизма. Они проживают на западе Сирии (около 700 тысяч), а также в Ливане (около 300 тысяч), на севере Израиля (более 150 тысяч). Согласно их религиозно-культурной традиции, им запрещается создавать собственное государство. Брачные отношения поощряются только между представителями своей общины.