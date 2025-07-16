Путин вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината вспомнил, как катался на лыжах недалеко от Магнитогорска.
Глава государства в среду во время поездки в Челябинскую область посетил комбинат и пообщался с работниками предприятия. Одна из сотрудниц подняла вопрос о модернизации аэропорта в Магнитогорске, который стал «маловат» для города в том числе с учетом развития туризма.
Девушка рассказала про развитие промышленного туризма в самом Магнитогорске и упомянула, что рядом находятся горнолыжные центры Банное и Абзаково в Башкирии, куда тоже приезжает много людей.
«Катался там на лыжах», — отметил Путин, улыбнувшись.