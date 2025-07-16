США призвали Израиль остановить атаки на Сирию

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась 16 июля к Израилю и попросила прекратить наносить авиаудары по Сирии. Об этом сообщил журналист портала Axios со ссылкой на американских чиновников, информирует ТАСС.
«16 июля администрация Трампа вновь обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по Сирии и начать диалог с властями в Дамаске для снижения напряженности», — говорится в сообщении.
Вместе с этим глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани о необходимости скорейшего прекращения вмешательства в дела Сирии извне и обеспечения стабильности в арабской республике.
«Министр Фидан отметил, что израильские атаки на юге Сирии и на Дамаск вызывают тревогу. Он подчеркнул, что вмешательство, угрожающее региональной безопасности и усилиям по установлению стабильности в Сирии, должно быть прекращено как можно скорее, и заявил о необходимости приложения заинтересованными сторонами усилий для установления мира в Сирии», — сообщается в материале.
Фидан также обсудил атаки Израиля на Дамаск в телефонном разговоре со специальным посланником США по Сирии Томом Барраком. «Министр Фидан отметил, что израильские атаки на Сирию и конфликты на юге этой страны должны быть прекращены», — указали в турецком МИД.
Как заявил Минздрав Сирии, по меньшей мере три человека погибли, более 30 получили ранения в результате израильских ударов по Дамаску. Газета Al Watan уточняет, что все больницы в Дамаске приведены в состояние повышенной готовности, чтобы принять всех раненых.
16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Сообщается, что израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы. -0-