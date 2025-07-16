США призвали Израиль остановить атаки на Сирию

«Министр Фидан отметил, что израильские атаки на юге Сирии и на Дамаск вызывают тревогу. Он подчеркнул, что вмешательство, угрожающее региональной безопасности и усилиям по установлению стабильности в Сирии, должно быть прекращено как можно скорее, и заявил о необходимости приложения заинтересованными сторонами усилий для установления мира в Сирии», — сообщается в материале.