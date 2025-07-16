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Политолог: масштабного конфликта между Израилем и Сирией не ожидается

Сирия не располагает достаточными ресурсами для полноценного ответа на действия Израиля, в связи с чем масштабного конфликта между странами не произойдет. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«По всей вероятности, масштабного конфликта не будет, поскольку масштаб сил несопоставим. Нынешняя сирийская власть не обладает достаточными ресурсами для защиты своей страны, поэтому конфликт будет носить односторонний характер, то есть удары со стороны Израиля по территории Сирии и отсутствие каких бы то ни было серьезных ответных действий со стороны Сирии», — заявил эксперт.

По его словам, у сирийского руководства нет ни сил, ни ресурсов для организации поддержки населения, что делает возможным лишь ограниченные действия в ответ.

Обострение ситуации произошло на фоне конфликта в южной части Сирии между представителями друзской общины и новой сирийской властью.

Хочу подчеркнуть: нынешнее обострение израильско-сирийских отношений происходит после заявления о том, что Израиль и Сирия нормализовали отношения и дальше будут развивать конструктивно свои взаимоотношения, но мы видим, что этого не произошло.

Владимир Шаповалов
политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ

Комментируя причины эскалации, политолог выделил два ключевых фактора. Первый — это агрессивная политика Израиля, особенно в последние месяцы. Он также связал активность с падением власти Башара Асада. В результате страна превратилась в «удобную мишень» для израильских атак.

«Связано это и с откровенной поддержкой Израиля администрации президента США. Связано это, конечно, и с внутриполитическими причинами: для [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху война — это единственный способ удержаться у власти», — считает Шаповалов.

Вторым фактором он назвал усиление межконфессиональной, межнациональной напряженности в Сирии после смены власти. По его мнению, новые сирийские власти ведут конфронтационную политику в отношении религиозных и национальных меньшинств, что является фактором эскалации напряженности как внутри страны, так и на ее границах.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по зданию сирийского Генштаба в Дамаске. Согласно данным сирийских СМИ, в результате атаки были ранены два мирных жителя. Израильская сторона утверждает, что объект использовался для переброски военных в город Эс-Сувейда с преимущественно друзским населением, где «происходили жестокие столкновения».

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