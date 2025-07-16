В Евросоюзе не смогли принять новый пакет санкций против России

Словакия добивается исключения для себя из этого запрета минимум до 2034 года, поскольку страна не имеет выхода к морю и не может самостоятельно импортировать сжиженный природный газ. Для Братиславы отказ от возможности получать российский газ означает переход к полной энергозависимости от соседних европейских стран.