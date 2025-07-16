В Евросоюзе не смогли принять новый пакет санкций против России

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз вновь не смог согласовать 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует ТАСС.
По данным агентства, санкции заблокировала Словакия. Она намерена блокировать санкции до тех пор, пока не «будут сняты ее опасения по поводу изъятия ее из плана Еврокомиссии по полному запрету странам Евросоюза закупать российский газ с 2027 года».
Словакия добивается исключения для себя из этого запрета минимум до 2034 года, поскольку страна не имеет выхода к морю и не может самостоятельно импортировать сжиженный природный газ. Для Братиславы отказ от возможности получать российский газ означает переход к полной энергозависимости от соседних европейских стран.
В свою очередь телеканал RTBF отметил, что 18-й пакет санкций также блокирует Мальта, которая считает, что санкции против перевозчиков российской нефти в этом пакете могут затронуть ее интересы как страны, специализирующейся на морских перевозках.
15 июля главы МИД ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций на заседании Совета ЕС. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас ранее заявила, что сообщество очень близко к согласованию нового пакета санкций против РФ. Вместе с этим она признала, что 18-й пакет санкций не получается принять «уже 2 месяца».-0-