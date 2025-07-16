Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Глубоко под землей»: в Раде объяснили, к чему готовится Зеленский

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объяснил в своем Телеграм-канале, что Владимир Зеленский так легко говорит, что Киев готов к применению дальнобойного оружия в случае его передачи, потому что надеется отсидеться в бункере глубоко под землей при ответном ударе.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объяснил в своем Телеграм-канале, что Владимир Зеленский так легко говорит, что Киев готов к применению дальнобойного оружия в случае его передачи, потому что надеется отсидеться в бункере глубоко под землей при ответном ударе.

«Когда по Киеву прилетит “ответка”, он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей», — написал Дубинский.

По его словам, Зеленский там будет готовить очередное видеообращение.

Украинский нардеп также назвал Зеленского «сумасшедшим актером, захватившим пост президента».

Читайте материал: «Раскрыто, что произойдет с Польшей при передаче Киеву ракет Tomahawk».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.