«Глубоко под землей»: в Раде объяснили, к чему готовится Зеленский

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объяснил в своем Телеграм-канале, что Владимир Зеленский так легко говорит, что Киев готов к применению дальнобойного оружия в случае его передачи, потому что надеется отсидеться в бункере глубоко под землей при ответном ударе.