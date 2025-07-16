«Глубоко под землей»: в Раде объяснили, к чему готовится Зеленский

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объяснил в своем Телеграм-канале, что Владимир Зеленский так легко говорит, что Киев готов к применению дальнобойного оружия в случае его передачи, потому что надеется отсидеться в бункере глубоко под землей при ответном ударе.
«Когда по Киеву прилетит “ответка”, он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей», — написал Дубинский.
По его словам, Зеленский там будет готовить очередное видеообращение.
Украинский нардеп также назвал Зеленского «сумасшедшим актером, захватившим пост президента».
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