За неделю до Дня металлурга Владимир Путин посетил Магнитогорск: комбинат, парк и цех, где не пахнет железом

16 июля Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Магнитогорске — на главном металлургическом комбинате страны. Он осмотрел самую мощную в России коксовую батарею, заглянул в машиностроительный цех, поговорил с рабочими и дистанционно открыл участок трассы М-12. До этого — встреча с губернатором Текслером, после — прогулка по новому парку «Притяжение», построенному на месте бывшего пустыря. Инфоповод — сильный: День металлурга уже на носу. Но и контекст тревожный: спрос на металл падает, ставки высоки, молодежь уезжает. А завод, как сцена, готовил спектакль встречи с президентом — с репетициями, режиссером и фразами, которые лучше «перефразировать».
Магнитогорск, как и полагается индустриальной твердыне, встретил Путина дымом и тишиной. Причем тишиной не той, что глухая, а вымышленной — построенной, вычищенной, выверенной. На территории ПАО «ММК», этого сталелитейного исполина, звуки производства временно замерли. Президенту продемонстрировали новую коксовую батарею ?12 — гордость последних лет. Металлурги Магнитогорска показали Путину ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса. Всего батарея способна дать до 2,5 миллиона тонн продукции в год, что покрывает половину потребностей ММК.
Между тем такая заводская «обновка» — это почти 90 миллиардов рублей, шесть выведенных из эксплуатации батарей, сокращение выбросов и целых два турбогенератора — звучит как по учебнику устойчивого развития.
Завод действительно вычищен до блеска. В зале, где должна была состояться встреча с работниками, еще утром стоял стойкий запах строительной пыли. Ни грохота, ни гудков. На втором этаже — репетиция. Рабочих выстраивают полукругом, прочь не нервничать, репетируют улыбки, фиксируют, кто будет задавать вопросы. Один из парней хотел спросить про ключевую ставку — мол, дорого жить. «Ну мы же знаем ответ», — вмешалась женщина-режиссер, не то из руководства ММК, не то из областной администрации.
Другой задумался, стоит ли молодежи идти в металлургию, или уже лучше в IT. Вопрос честный — ответ вряд ли был бы простым. Третий заговорил про утильсбор — вырос до 65% от стоимости автомобиля. «А ты скажи, что у тебя трое детей и ты хочешь купить машину…», — советует режиссер. Рабочий отрезал: «Ну я же тогда обману президента».
Вопросы об ипотеке и семье звучат в перерывах между репетициями. Кто-то жалуется: молодая пара, работаем, детей нет, хотим, но попозже, а ипотеку не дают. «Давайте сначала квартиры, потом — дети», — говорит парень в спецовке. Логика простая, а звучит революционно.
К президенту выйти — как на кухню к другу не получится. Даже у тех, кто ежедневно варит сталь. У каждого, кто должен говорить, дрожит голос, пусть и незаметно.
За рамками диалогов — экономика. ММК держится, но на сухом ходе. Производство чугуна упало, выручка просела, EBITDA (показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) в первом квартале 2025 года — минус 53% к прошлому году. Спрос на металл — вниз, стройка замирает, машиностроение не дышит полной грудью. Процентные ставки остаются высокими, и бизнесу, и людям тяжело. ММК все еще тянет пятую часть внутреннего рынка металлопродукции, но по ощущениям — все больше на морально-волевых.
Проект нового машиностроительного цеха на территории комбината, который показали Путину, выглядит как попытка догнать уходящий поезд. Замещение импорта, новая номенклатура оборудования — все правильно, но заработает это только с 2026 года. А пока в реестрах у комбината минус, в перспективах — вопросы.
Далее — ВКС-открытие участка М-12, трассы, которую, как пояснили, оснастили интеллектуальной системой фиксации нарушений и пропустили в обход населенных пунктов. Платная дорога, свободный поток, нейросети. Все очень современно, и, как и в цехе, без остановок.
В завершение визита — парк «Притяжение». Слово звучит символично: и про тяготение к корням, и про необходимость удерживать людей. Территория — 400 гектаров на месте старого пустыря. Здесь гостиницы, набережные, пляжи, образовательные и спортивные пространства.
Но даже ландшафт здесь, в Магнитке, не вытесняет тягот. За фасадами проектов — тревоги молодых рабочих, репетиции настоящего общения, отложенные вопросы и индустрия, которая живет на грани — между гигантской инерцией и неизбежной модернизацией.
До Дня металлурга осталось четыре дня. Праздник обещает быть громким. Но пока все слишком тихо.