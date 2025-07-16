За неделю до Дня металлурга Владимир Путин посетил Магнитогорск: комбинат, парк и цех, где не пахнет железом

16 июля Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Магнитогорске — на главном металлургическом комбинате страны. Он осмотрел самую мощную в России коксовую батарею, заглянул в машиностроительный цех, поговорил с рабочими и дистанционно открыл участок трассы М-12. До этого — встреча с губернатором Текслером, после — прогулка по новому парку «Притяжение», построенному на месте бывшего пустыря. Инфоповод — сильный: День металлурга уже на носу. Но и контекст тревожный: спрос на металл падает, ставки высоки, молодежь уезжает. А завод, как сцена, готовил спектакль встречи с президентом — с репетициями, режиссером и фразами, которые лучше «перефразировать».