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Венгрия внесла в ЕС предложение о санкциях из-за гибели венгерского гражданина в ходе попытки принудительной мобилизации на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о предложении внести в санкционный список ЕС троих украинских физлиц. По его словам, они несут ответственность за смерть гражданина Венгрии, который, как утверждается, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

«Сегодня мы внесли предложение, чтобы ЕС внес в санкционный список тех, на ком лежит ответственность за смерть гражданина Венгрии в ходе попытки принудительного призыва на службу. Мы требуем, чтобы три официальных лица из Минобороны Украины и командования ВСУ, которые проводят эту мобилизацию, понесли ответственность», — написал Сийярто в соцсети X.

На прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не соответствует критериям членства в ЕС, в том числе из-за нарушений гражданских свобод.

Ранее венгерский МИД вызвал украинского посла для дачи объяснений в связи с гибелью гражданина Венгрии в Закарпатье. По данным СМИ, 45-летнего мужчину избили железными прутьями сотрудники Территориального центра комплектования после того, как он отказался идти на фронт. Спустя три недели он скончался.

В Будапеште действия сотрудников ТЦК назвали «возмутительными и неприемлемыми».

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