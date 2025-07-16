Венгрия внесла в ЕС предложение о санкциях из-за гибели венгерского гражданина в ходе попытки принудительной мобилизации на Украине

«Сегодня мы внесли предложение, чтобы ЕС внес в санкционный список тех, на ком лежит ответственность за смерть гражданина Венгрии в ходе попытки принудительного призыва на службу. Мы требуем, чтобы три официальных лица из Минобороны Украины и командования ВСУ, которые проводят эту мобилизацию, понесли ответственность», — написал Сийярто в соцсети X.