Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве

Губернатор подчеркнул, что при планировании капитальных ремонтов — будь то детсады, школы, больницы — нужен комплексный подход. «Относительно стоимости этого капремонта благоустройство не такое дорогое. Надо его добавлять. Мы с вами в прошлом году выделили очень значительные суммы на капремонты детских садов, школ, поликлиник. Они превышают в 2−3 раза возможности предыдущих лет. Всем коллегам по направлениям поручаю — переходим в комплексную работу. Это должно быть в любом объекте, который мы делаем. Мы же говорим, что регион и муниципалитет — одно целое. Это так действительно, у нас нет разделения — это не наш подход. Мы вместе за это отвечаем», — отметил Вячеслав Федорищев.