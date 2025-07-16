Путин в Магнитогорске: мощь металлургии и диалог с трудовым коллективом

16 июля 2025 года Владимир Путин прибыл в Магнитогорск с рабочим визитом накануне Дня металлурга. Президент посетил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), где осмотрел коксовую батарею № 12 — ключевой инвестиционный проект последних лет, обеспечивающий полный цикл производства от сырья до готового кокса. Далее глава государства дал старт работе нового цеха машиностроительной продукции, который будет выпускать оборудование для тяжёлой промышленности. В сопровождении министра промышленности Антона Алиханова, полпреда Артёма Жоги и губернатора Алексея Текслера Путин пообщался с работниками комбината, обсудив их вопросы и перспективы развития отрасли.