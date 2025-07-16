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Силуанов раскрыл, что ждёт ЮГК после национализации

Власти намерены продать ООО «Управляющая компания “Южуралзолото группа компаний” (УК ЮГК), перешедшее в собственность РФ и управляющее ПАО “Южуралзолото группа компаний” (ЮГК). Об этом журналистам на полях Госдумы сообщил Министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам.

Источник: Life.ru

«Всё, что переходит в собственность государства, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования. Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, в первую очередь бизнес-объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», — сказал Силуанов.

Силуанов отметил, что все объекты, которые переходят в государственную собственность, будут оцениваться для дальнейшего использования. Он подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы бизнес-объекты продолжали работать и нашли новых владельцев.

«Будет продаваться. Мы большую часть таких объектов реализуем. У нас в прошлом году больше 100 млрд руб., в этом году мы тоже больше 100 млрд руб. оцениваем получить от реализации таких объектов», — добавил министр.

Теперь УК ЮГК полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество), и изменения были зарегистрированы 15 июля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России нет рецессии, а происходит плановое охлаждение экономики для сдерживания инфляции. Меры бюджета и ЦБ снизили рост ВВП с 4% в прошлом году до 1,5−1,9% в этом, а инфляция достигла 4−5%, что может позволить смягчить ДКП.

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