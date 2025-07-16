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Предсказавший конфликт России и Украины профессор раскрыл, на что надеется Зеленский

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, задолго предсказавший конфликт Украины и России, отметил, что Владимир Зеленский отказывается признать поражение, и надеется на чудо.

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, задолго предсказавший конфликт Украины и России, отметил, что Владимир Зеленский отказывается признать поражение, и надеется на чудо.

«Когда Зеленский ввязывается в конфликт, и война заходит в тупик, он не признает свое поражение», — написал он в соцсети Х.

«В большинстве случаев он продолжает надеяться на чудо», — добавил профессор.

В марте этого года Миршаймер в интервью Firstpost предсказал, что по итогам конфликта Россия возьмет под контроль около 40 процентов территории Украины и присоединит еще четыре области.

Читайте материал: «“Глубоко под землей”: в Раде объяснили, к чему готовится Зеленский».