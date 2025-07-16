«Вот хитрюга!»: Путин с иронией ответил на вопрос рабочего ММК о программе «Молодая семья»

Президент России Владимир Путин шутливо назвал «хитрюгой» сотрудника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который попросил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы участвовать в ней до рождения ребенка.
Работник спросил у главы государства, возможно ли изменить немножко льготную программу «Молодая семья» и выдавать ее молодым парам авансом.
«Вот хитрюга!» — с улыбкой ответил российский лидер, на что молодой сотрудник сразу же добавил, что обязательным условием такого предложения должны быть планы молодой семьи завести детей в ближайшие 2−4 года.
Президент отметил, что когда ребеночек появится, тогда государство подставит плечо семье.
Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе общения с сотрудниками металлургического комбината в Магнитогорске Владимир Путин заявил, что главным смыслом в жизни людей являются дети. Они, по мнению главы государства, представляют собой самое большое счастье. При этом президент назвал недостаточными действующие в стране меры поддержки повышения рождаемости.