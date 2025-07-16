«Вот хитрюга!»: Путин с иронией ответил на вопрос рабочего ММК о программе «Молодая семья»

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе общения с сотрудниками металлургического комбината в Магнитогорске Владимир Путин заявил, что главным смыслом в жизни людей являются дети. Они, по мнению главы государства, представляют собой самое большое счастье. При этом президент назвал недостаточными действующие в стране меры поддержки повышения рождаемости.