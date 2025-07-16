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Россиянам рассказали, смогут ли они пользоваться VPN

Россияне смогут свободно использовать VPN-сервисы в законных целях.

Россияне смогут свободно использовать VPN-сервисы в законных целях. Если обходчики блокировок будут применяться при совершении преступлений, то этот факт станет отягчающим обстоятельством. Такое заявление сделал представитель комитета Госдумы по информационной политике.

В парламенте отметили, что также будут введены штрафы за рекламу VPN — она была запрещена еще весной 2024 года.

Депутат добавил, что запрета использования сервисов, а также штрафов за это, для профессионального и личного, но исключительно добросовестного использования вводить не будут.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил внесение поправок, которыми предусматривается введение пятитысячного штрафа для граждан за поиск в Интернете заранее известных экстремистских материалов.

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