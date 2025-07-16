Путин рассказал, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском

Российский лидер Владимир Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области вспомнил, как катался на лыжах рядом с Магнитогорском.
Сотрудница предприятия рассказала главе государства о развитии промышленного туризма в самом Магнитогорске, отметив, что недалеко от города находятся горнолыжные центры Банное и Абзаково.
«Катался там на лыжах», — сказал глава российского государства, улыбнувшись.
Напомним, в преддверии Дня металлурга Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Уральский федеральный округ. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.