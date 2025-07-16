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В США не увидели смысла в действиях Зеленского

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что власти Украины и Владимир Зеленский действуют бессмысленно, отказываясь идти на переговоры с Россией для обсуждения урегулирования конфликта.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что власти Украины и Владимир Зеленский действуют бессмысленно, отказываясь идти на переговоры с Россией для обсуждения урегулирования конфликта. Свое мнение эксперт выразил на YouTube-канале.

Аналитик заявил, что происходящее на Украине можно сравнить с игрой в покер с высокими ставками. Когда игрок видит, что у него только куча мелких карт, а у противника есть, как минимум, пара сильных карт.

И зная об этом, абсолютно бессмысленно продолжать ставить все больше и больше денег, отметил эксперт.

На ситуацию на поле боя никак не повлияет решение президента США Дональда Трампа поставить Киеву дополнительное оружие, добавил Дэвис.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для нанесения ударов по России Украина может использовать немецкие ракеты Taurus, изменив их название.

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