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Суд выдал санкцию на арест телеведущей Татьяны Лазаревой*

Пресненский суд Москвы сегодня принял решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в России иностранным агентом).

Пресненский суд Москвы сегодня принял решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в России иностранным агентом).

Речь идет о выборе ей меры пресечения по ходатайству следствия по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Отсчет срока ареста начнется с момента, когда Татьяна Лазарева* будет доставлена в Россию.

Напомним, что в июле 2022 года Минюст внес Лазареву* в список иностранных агентов, а в мае прошлого года в ее отношении было возбуждено уголовное дело о публичных оправданиях терроризма. Позже телеведущая была объявлена в розыск.

В настоящее время она находится за пределами РФ.

* — Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.