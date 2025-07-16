Суд выдал санкцию на арест телеведущей Татьяны Лазаревой*

Пресненский суд Москвы сегодня принял решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в России иностранным агентом).
Речь идет о выборе ей меры пресечения по ходатайству следствия по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Отсчет срока ареста начнется с момента, когда Татьяна Лазарева* будет доставлена в Россию.
Напомним, что в июле 2022 года Минюст внес Лазареву* в список иностранных агентов, а в мае прошлого года в ее отношении было возбуждено уголовное дело о публичных оправданиях терроризма. Позже телеведущая была объявлена в розыск.
В настоящее время она находится за пределами РФ.
* — Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.