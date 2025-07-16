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Владимир Путин посетил Магнитогорск с рабочим визитом: фоторепортаж

За неделю до празднования Дня металлурга Владимир Путин посетил Магнитогорск с рабочим визитом. Он побывал на крупнейшем металлургическом комбинате страны, где осмотрел самую мощную коксовую батарею в России, посетил машиностроительный цех и пообщался с рабочими. Также президент дистанционно открыл новый участок трассы М-12. В программе визита были встреча с губернатором Алексеем Текслером и прогулка по недавно созданному парку «Притяжение», который появился на месте пустующего участка. Все это происходило на фоне приближающегося профессионального праздника металлургов, но актуальный контекст внушает некоторые опасения: снижается спрос на металл, усиливается напряжение, а молодежь покидает регион. Кадры рабочей поездки президента России — в нашем фоторепортаже.

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За неделю до празднования Дня металлурга Владимир Путин посетил Магнитогорск с рабочим визитом. Он побывал на крупнейшем металлургическом комбинате страны, где осмотрел самую мощную коксовую батарею в России, посетил машиностроительный цех и пообщался с рабочими. Также президент дистанционно открыл новый участок трассы М-12. В программе визита были встреча с губернатором Алексеем Текслером и прогулка по недавно созданному парку «Притяжение», который появился на месте пустующего участка. Все это происходило на фоне приближающегося профессионального праздника металлургов, но актуальный контекст внушает некоторые опасения: снижается спрос на металл, усиливается напряжение, а молодежь покидает регион.

Кадры рабочей поездки президента России — в нашем фоторепортаже.