Владимир Путин посетил Магнитогорск с рабочим визитом: фоторепортаж

За неделю до празднования Дня металлурга Владимир Путин посетил Магнитогорск с рабочим визитом. Он побывал на крупнейшем металлургическом комбинате страны, где осмотрел самую мощную коксовую батарею в России, посетил машиностроительный цех и пообщался с рабочими. Также президент дистанционно открыл новый участок трассы М-12. В программе визита были встреча с губернатором Алексеем Текслером и прогулка по недавно созданному парку «Притяжение», который появился на месте пустующего участка. Все это происходило на фоне приближающегося профессионального праздника металлургов, но актуальный контекст внушает некоторые опасения: снижается спрос на металл, усиливается напряжение, а молодежь покидает регион. Кадры рабочей поездки президента России — в нашем фоторепортаже.