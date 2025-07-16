Пашинян признался, что тюрьма обогатила его словарный запас

В 2008 году он был частью предвыборной команды кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков в Ереване он был объявлен в розыск. В 2010 году Пашинян получил семь лет тюрьмы за организацию беспорядков, но позже срок был сокращён, и в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии. С тех пор он больше не был в тюрьме.