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Пашинян признался, что тюрьма обогатила его словарный запас

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него «богатый» словарный запас из-за его опыта в тюрьме. Такое странное заявление он сделал на пресс-конференции в Ереване, отвечая на оскорбления от своих противников.

Источник: Life.ru

«Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике… Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — указал политик.

Он также добавил, что провёл много времени в тюрьме и интересуется языком и народным творчеством. Пашинян призвал всех вести разумные обсуждения и не провоцировать конфликты.

В 2008 году он был частью предвыборной команды кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков в Ереване он был объявлен в розыск. В 2010 году Пашинян получил семь лет тюрьмы за организацию беспорядков, но позже срок был сокращён, и в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии. С тех пор он больше не был в тюрьме.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал политических оппонентов с 1 июля прекратить публичные оскорбления и провокации. Он выступил за конструктивные дебаты, основанные на фактах, и пообещал в течение пяти дней, до 5 июля, избегать некорректной риторики в своих речах.

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