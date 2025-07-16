Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: при ракетном ударе по Киеву Зеленский спрячется в бункере

Депутат Рады Дубинский раскритиковал заявление Зеленского о готовности атаковать ракетами Москву и Санкт-Петербург.

Источник: Аргументы и факты

Украинский депутат Александр Дубинский, содержащийся под стражей по подозрению в государственной измене, заявил, что безответственные заявления Владимира Зеленского о возможности нанесения ракетных ударов по российской территории объясняются тем, что он первым укроется в бункере в случае ответа со стороны Москвы.

В среду глава киевского режима сообщил о готовности атаковать ракетами российскую столицу и Санкт-Петербург.

«Конечно, мы ударим по Москве, и по Петербургу, если вы дадите нам оружие», — перефразировал Зеленского Дубинский, назвав его в своих соцсетях безумным актером.

По словам депутата, когда последует ответный удар по Киеву, Зеленский, подобно крысе, спрячется в бункере глубоко под землей и будет записывать очередное лживое обращение.

Financial Times и Washington Post писали, что американский лидер Дональд Трамп интересовался у Зеленского возможностью атак на Москву и Петербург. FT уточняла, что это было частью стратегии главы США по «принуждению России к переговорам». По данным WP, Зеленский в ответ попросил у Трампа оружие. Позже в Белом доме сообщили, что Трамп не призывал главу киевского режима к атакам на российские города.

Ранее полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон призвал отстранить Зеленского до новых переговоров РФ и Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше