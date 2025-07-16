Дубинский: при ракетном ударе по Киеву Зеленский спрячется в бункере

Financial Times и Washington Post писали, что американский лидер Дональд Трамп интересовался у Зеленского возможностью атак на Москву и Петербург. FT уточняла, что это было частью стратегии главы США по «принуждению России к переговорам». По данным WP, Зеленский в ответ попросил у Трампа оружие. Позже в Белом доме сообщили, что Трамп не призывал главу киевского режима к атакам на российские города.