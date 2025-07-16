Украинский депутат Александр Дубинский, содержащийся под стражей по подозрению в государственной измене, заявил, что безответственные заявления Владимира Зеленского о возможности нанесения ракетных ударов по российской территории объясняются тем, что он первым укроется в бункере в случае ответа со стороны Москвы.
В среду глава киевского режима сообщил о готовности атаковать ракетами российскую столицу и Санкт-Петербург.
«Конечно, мы ударим по Москве, и по Петербургу, если вы дадите нам оружие», — перефразировал Зеленского Дубинский, назвав его в своих соцсетях безумным актером.
По словам депутата, когда последует ответный удар по Киеву, Зеленский, подобно крысе, спрячется в бункере глубоко под землей и будет записывать очередное лживое обращение.
Financial Times и Washington Post писали, что американский лидер Дональд Трамп интересовался у Зеленского возможностью атак на Москву и Петербург. FT уточняла, что это было частью стратегии главы США по «принуждению России к переговорам». По данным WP, Зеленский в ответ попросил у Трампа оружие. Позже в Белом доме сообщили, что Трамп не призывал главу киевского режима к атакам на российские города.
Ранее полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон призвал отстранить Зеленского до новых переговоров РФ и Украины.