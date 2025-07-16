Кремль сделал заявление после слов Пашиняна об ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в интервью радиостанции «Маяк» слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна, вероятнее всего, выйдет из ОДКБ.
Песков подчеркнул, что принятие решения об этом является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание, что Армения интересуется вступлением в ШОС.
«То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется», — сказал глава кремлевской пресс-службы.
Также Песков отметил, что помимо многосторонних форматов Россию и Армению все равно объединяют двусторонние отношения и Москва намерена их развивать и заинтересована в максимальном взаимодействии по всем направлениям.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.