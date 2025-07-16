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Кремль сделал заявление после слов Пашиняна об ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в интервью радиостанции «Маяк» слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна, вероятнее всего, выйдет из ОДКБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в интервью радиостанции «Маяк» слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна, вероятнее всего, выйдет из ОДКБ.

Песков подчеркнул, что принятие решения об этом является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание, что Армения интересуется вступлением в ШОС.

«То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется», — сказал глава кремлевской пресс-службы.

Также Песков отметил, что помимо многосторонних форматов Россию и Армению все равно объединяют двусторонние отношения и Москва намерена их развивать и заинтересована в максимальном взаимодействии по всем направлениям.

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