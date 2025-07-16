Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об отставке. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Шмыгаля планируют назначить министром обороны. Нынешний глава Минобороны Рустем Умеров, представлявший Киев на переговорах с Россией, может стать послом в США. На пост премьера рассматривается Юлия Свириденко, первый вице-премьер и министр экономики, чьи связи с главой офиса президента Андреем Ермаком активно обсуждаются в СМИ Украины.