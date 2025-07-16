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Оксана Щербицкая назначена главой минсоцдемографии Самарской области

Оксана Щербицкая назначена министром социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Оксана Щербицкая назначена министром социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время встречи с представителями некоммерческих организаций, которая проходила сегодня, 16 июля.

Ранее Щербицкая занимала пост исполняющей обязанности министра. Теперь она официально возглавила ведомство, курирующее вопросы социальной поддержки, демографии и семейной политики в регионе.

Ранее на оперативном совещании областного правительства Вячеслав Федорищев представил нового заместителя председателя правительства — Виталия Шабалатова.

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