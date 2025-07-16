Момент поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду попал на видео

Момент поражение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Белгороду попал на видео. Кадры опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона обратил внимание на надпись, размещенную на одной из частей дрона.
«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: “С любовью для жителей Белгорода”. Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — написал Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области поблагодарил бойцов группировки «Север» за слаженную работу и поражение украинских беспилотников.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал комбайн, работающий в поле в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара пострадал водитель сельскохозяйственной техники.
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