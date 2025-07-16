Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет возобновления переговоров по своей ядерной программе и Вашингтон готов к ним. Об этом информирует ТАСС.
«Они хотят переговоров, они очень хотят переговоров», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.
«Мы не торопимся, потому что мы сказали, что сделка уже могла быть достигнута. Они должны были пойти на сделку, а потом мы разбомбили их в нескольких местах», — добавил американский лидер. «Мы не торопимся. Но если они хотят переговоров, мы готовы к ним», — подчеркнул президент США.
Как сообщил ранее портал Axios, США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить крайний срок заключения ядерной сделки с Ираном на конец августа, в противном случае Тегеран «столкнется с жесткими санкциями». Официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи 14 июля заявил, что Иран и США пока не достигли договоренности о месте и времени проведения нового раунда переговоров по ядерной сделке. По словам дипломата, Иран «не вернется за стол переговоров», пока «не убедится в плодотворности дипломатических усилий и переговорного процесса».-0-