Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе

«Мы не торопимся, потому что мы сказали, что сделка уже могла быть достигнута. Они должны были пойти на сделку, а потом мы разбомбили их в нескольких местах», — добавил американский лидер. «Мы не торопимся. Но если они хотят переговоров, мы готовы к ним», — подчеркнул президент США.