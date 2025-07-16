Сырский раскрыл, что пообещал ему главком НАТО после слов Трампа

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что сегодня провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.
«Получил жесткие обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса», — утверждает украинский военачальник.
Сырский отметил в своем Телеграм-канале, что после недавних заявлений президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, Украину и североатлантический альянс «ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы».
Главком ВСУ добавил, что разговор состоялся «в духе подлинного партнерства».
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, но теперь оно будет полностью оплачено европейскими странами, а отвечать за координацию будет НАТО.
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