Песков прокомментировал многовекторность Еревана на мировой арене: «Все познается в сравнении»

Ереван в последнее время пытается балансировать на разных направлениях, очевидно, что приносит Армении членство в ЕАЭС, посмотрим, что принесет ей сближение с Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Маяк», прокомментировав вопрос, не кажется ли, что премьер-министр республики Никол Пашинян слишком резко высказывается в последнее время.