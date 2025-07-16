Песков прокомментировал многовекторность Еревана на мировой арене: «Все познается в сравнении»

Ереван в последнее время пытается балансировать на разных направлениях, очевидно, что приносит Армении членство в ЕАЭС, посмотрим, что принесет ей сближение с Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Маяк», прокомментировав вопрос, не кажется ли, что премьер-министр республики Никол Пашинян слишком резко высказывается в последнее время.
«В последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС», — сказал представитель Кремля.
По его словам, нужно посмотреть, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении, заключил Песков.
Как писал сайт KP.RU, 16 июля Пашинян заявил, что Армения стремится к членству в Европейском союзе. Он заверил, что переговоры с европейскими партнерами продемонстрировали сложность процесса вступления в сообщество. Премьер признал, что для этого необходимо согласие всех членов объединения и соответствие страны стандартам ЕС.
Напомним, еще в марте вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил, что Армении не удастся усидеть на двух стульях в своей международной политике, республике придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС.