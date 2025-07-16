Глава МИД Украины сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в ходе встречи с министрами иностранных дел Польши и Литвы Радославом Сикорским и Кястутисом Будрисом.