Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в ходе встречи с министрами иностранных дел Польши и Литвы Радославом Сикорским и Кястутисом Будрисом.
По словам главы МИД Украины, Киев готов продолжать говорить с Россией в любое время и в любом месте, чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе.
Достижение безусловного прекращения огня является принципиальным моментом для Украины, уточнил дипломат.
Об остальных аспектах урегулирования конфликта Киев будет говорить только после этого, добавил Сибига.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что власти Украины и Владимир Зеленский действуют бессмысленно, отказываясь идти на переговоры с Россией для обсуждения урегулирования конфликта.
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