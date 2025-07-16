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Глава МИД Украины сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в ходе встречи с министрами иностранных дел Польши и Литвы Радославом Сикорским и Кястутисом Будрисом.

По словам главы МИД Украины, Киев готов продолжать говорить с Россией в любое время и в любом месте, чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе.

Достижение безусловного прекращения огня является принципиальным моментом для Украины, уточнил дипломат.

Об остальных аспектах урегулирования конфликта Киев будет говорить только после этого, добавил Сибига.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что власти Украины и Владимир Зеленский действуют бессмысленно, отказываясь идти на переговоры с Россией для обсуждения урегулирования конфликта.

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