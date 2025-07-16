Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны Украины

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский выдвинул на должность министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, до этого возглавлявшего кабмин. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский заявил, что на должность министра оборонного ведомства Украины выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля. «Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — видеообращение с таким заявлением украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.
В среду Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьер-министра. Это влечет за собой отставку всего правительства. Минобороны Украины ранее возглавлял Рустем Умеров. -0-