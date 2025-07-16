Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны Украины

Зеленский заявил, что на должность министра оборонного ведомства Украины выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля. «Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — видеообращение с таким заявлением украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

