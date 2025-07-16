Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с заявлением, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой в любое время и в любом месте. Его слова приводит газета The Guardian.
«Украина готова к мирным переговорам в любом формате, в любом географическом контексте», — заявил украинский министр в ходе встречи с главами МИД Польши и Литвы.
Кроме того, Сибига подчеркнул, что для украинской стороны принципиальным моментом является достижение безусловного прекращения огня.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом и хочет завершения украинского конфликта как можно скорее.