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Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

По словам украинского министра, принципиальным моментом является достижение безусловного прекращения огня.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с заявлением, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой в любое время и в любом месте. Его слова приводит газета The Guardian.

«Украина готова к мирным переговорам в любом формате, в любом географическом контексте», — заявил украинский министр в ходе встречи с главами МИД Польши и Литвы.

Кроме того, Сибига подчеркнул, что для украинской стороны принципиальным моментом является достижение безусловного прекращения огня.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом и хочет завершения украинского конфликта как можно скорее.