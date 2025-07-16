Израиль намерен сохранить статус-кво на юге Сирии

Он подчеркнул, что, с точки зрения еврейского государства, «любое нарушение израильских интересов в Сирии не может остаться без ответа». «Я убежден, что если режим в Дамаске не одумается, он в конечном счете отдалится от всех целей, которые сам перед собой поставил — прежде всего, от налаживания управления страной и экономического процветания. Поэтому будет разумно, если в Дамаске опомнятся и порядок будет восстановлен», — отметил Саар.