Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС на 800 млрд евро из-за «повышенных рисков безопасности»

Как отмечается, общий объем нового семилетнего бюджета ЕС установлен на уровне 2 трлн евро, что на 800 млрд евро больше, чем на период 2021—2027 годов. Переговоры об утверждении нового многолетнего бюджета Евросоюза начнутся в сентябре этого года и должны завершиться к сентябрю 2027 года, после чего в рамках положений этого плана будут формироваться годовые бюджеты ЕС. -0-