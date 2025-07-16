Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС на 800 млрд евро из-за «повышенных рисков безопасности»

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС на 2028−2034 годы на 800 млрд евро, его общий объем составит 2 трлн евро, против 1,2 трлн евро в 2021—2027 годах. Об этом говорится в заявлении ЕК о предложениях по формированию нового бюджета Евросоюза, информирует ТАСС.
«Еврокомиссия предложила сформировать новый бюджет ЕС на уровне 2 трлн евро», — говорится в документе.
ЕК предложила выделить дополнительное финансирование странам ЕС, мотивируя это повышенными рисками безопасности.
Как сообщалось ранее, ЕК предложила выделить Киеву 100 млрд евро в проекте следующего бюджетного плана сообщества на 2028−2034 годы. «Еврокомиссия намерена выделить дополнительные 100 млрд евро для Украины, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Украины», — написано в документе. Сообщается, что в текущем бюджете ЕС на 2021−2027 годы отдельных статей финансирования для каких-либо не входящих в Евросоюз государств не предусмотрено.
Как отмечается, общий объем нового семилетнего бюджета ЕС установлен на уровне 2 трлн евро, что на 800 млрд евро больше, чем на период 2021—2027 годов. Переговоры об утверждении нового многолетнего бюджета Евросоюза начнутся в сентябре этого года и должны завершиться к сентябрю 2027 года, после чего в рамках положений этого плана будут формироваться годовые бюджеты ЕС. -0-