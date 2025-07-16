На Украине предложили обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с Холма Славы останки на пленных украинских военных. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.
Политик заявил, что «Холм Славы» во Львове больше не существует — эксгумацию захоронений завершили 16 июля.
По словам мэра, обнаружено 355 останков, которые перезахоронят на Голосковском кладбище.
Также мэр Садовой заявил, что готов обменять все останки на попавших в плен украинских солдат.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
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