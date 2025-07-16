Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сообщил в своем Телеграм-канал, что мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре ВСУ в Черниговской области.
Он отметил, что ранее этого человека похитили и избили сотрудники ТЦК, а потом отправили в учебку.
По словам украинского депутата, инцидент произошел сегодня около 14:45 во время учебных стрельб около поселка Гончаровское Черниковского района Черниговской области на общевойсковом полигоне Сухопутных сил ВСУ.
Дмитрук привел данные о том, что некто курсант Б. Кошель схватил автомат АКМ-74, привел его в боевое положение и произвел выстрелы в старших сержантов Д. Крышталя и Д. Скрипки, а также главного сержанта О. Рекуненко.
В результате Рекуненко и Крышталь скончались на месте, а Скрипка отделался испугом.
Сейчас идут следственные действия, устанавливаются мотивы преступления.
Депутат добавил, что такие случи не единичны, но публичными становятся редко.
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