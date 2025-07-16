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Пленный солдат ВСУ заявил о формировании необычной бригады

Пленный украинский боец Михаил Манило заявил, что в ВСУ начали формировать новую бригаду, состоящую из алкоголиков и наркоманов.

Пленный украинский боец Михаил Манило заявил, что в ВСУ начали формировать новую бригаду, состоящую из алкоголиков и наркоманов. Видео с его рассказом опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

В 156-ю бригаду, по словам пленного, «набрали весь сброд со всей Украины». Людей от 40 и до 50 лет, которых там большинство, закинули на полигон.

Командиры ВСУ оставляют бойцов как «пушечное мясо» на участках фронта, где ведутся бои, не поставляя им ни пищи, ни воды, заявил Манило. По его словам, не эвакуируют также раненых и погибших.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с Холма Славы останки на пленных украинских военных.

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