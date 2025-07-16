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Мобилизованный боец расстрелял сержантов ВСУ на учениях в Черниговской области

Два сержанта ВСУ погибли от огнестрельных ранений после нападения мобилизованного в учебном центре в Гончаровском.

Источник: Комсомольская правда

Мобилизованный военнослужащий расстрелял сержантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время учений в Черниговской области. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, его слова приводит украинское издание «Страна».

«В результате выстрелов военнослужащие получили множественные проникающие огнестрельные ранения, от которых умерли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По словам нардепа, инцидент произошел в учебном центре рядом с населенным пунктом Гончаровское Черниговской области. Мобилизованный боец открыл из автомата огонь по трем сержантам ВСУ, двое из них погибли.

Ранее KP.RU сообщал, что командование ВСУ жестоко расправляется с военными, которые решают сдаться в плен ВС России, расстреливая украинских солдат.