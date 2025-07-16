Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Ереван ведёт разновекторную политику и изучает вопрос вступления в ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы радиостанции «Маяк», высказался о текущих внешнеполитических шагах Еревана. По его словам, армянское руководство придерживается мнения о проведении многовекторной политики, что проявляется, в частности, в интересе к ШОС.

Источник: Life.ru

Песков подчеркнул, что определение внешнеполитического курса является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание на кажущийся Еревану эффективным подход к построению международных отношений через одновременное взаимодействие с различными объединениями.

Данное заявление прозвучало на фоне недавнего выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в ходе пресс-конференции назвал более вероятным выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности, чем возобновление полноценного участия в этой структуре.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше