Песков: Ереван ведёт разновекторную политику и изучает вопрос вступления в ШОС

Песков подчеркнул, что определение внешнеполитического курса является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание на кажущийся Еревану эффективным подход к построению международных отношений через одновременное взаимодействие с различными объединениями.
Данное заявление прозвучало на фоне недавнего выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в ходе пресс-конференции назвал более вероятным выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности, чем возобновление полноценного участия в этой структуре.