Запустил цех, назвал металлурга хитрюгой, пообещал новый аэропорт: чем запомнился визит Путина в Магнитогорск

Десятый по счету рабочий визит главы государства в Магнитогорск начался с осмотра коксовой батареи № 12, которая была введена в строй на ММК в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Строительство длилось с 2018, а инвестиции в проект составили почти 90 млрд рублей.