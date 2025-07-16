Запустил цех, назвал металлурга хитрюгой, пообещал новый аэропорт: чем запомнился визит Путина в Магнитогорск

В ходе визита в Магнитогорск Путин пообщался с заводчанами.
Вечером 16 июля президент РФ Владимир Путин прибыл в Челябинскую область. Глава государства побывал на площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК), пообщался с жителями и губернатором региона Алексеем Текслером, а также ознакомился с инфраструктурой муниципалитета. Предыдущий визит российского лидера в город, который отметит свое столетие, состоялся в 2024 году. Как прошла сегодняшняя поездка — в материале URA.RU.
Путин оценил самую мощную в России коксовую батарею.
Десятый по счету рабочий визит главы государства в Магнитогорск начался с осмотра коксовой батареи № 12, которая была введена в строй на ММК в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Строительство длилось с 2018, а инвестиции в проект составили почти 90 млрд рублей.
Путина в поездке сопровождали его полпред Артем Жога, глава ММК Виктор Рашников, министр промышленности и торговли РФ Антон АлихановФото: Роман Наумов © URA.RU.
В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» запуск батареи позволил вывести из эксплуатации пять устаревших агрегатов. В результате внедрения новой технологии валовые выбросы бензопирена сократились на 46%, а формальдегида — на 53% по итогам 2024 года. Также Владимир Путин принял участие в запуске уникального производства импортозамещающей продукции для тяжелого машиностроения и металлургии.
Глава государства поздравил металлургов и назвал одного из них хитрюгой.
Глава государства лично пообщался с работниками ММК. Он выразил восхищение масштабами производства и поздравил коллектив с наступающим Днем металлурга. Сотрудники предприятия, в свою очередь, поприветствовали главу государства. Они поблагодарили президента за оказанное доверие и внимание.
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Помимо производственных достижений, рабочие рассказали Владимиру Путину, что комбинат, как объект промтуризма, посетило почти 70 тысяч человек. Они отметили: главными проектами группы ММК остаются горнолыжный курорт в Абзаково, а также хоккейная команда «Металлург», трижды выигравшая Кубок Гагарина.
Один из работников ММК обратился к президенту с просьбой разрешить молодым парам получать льготную ипотеку до рождения первого ребенка. В ответ на это президент с улыбкой назвал собеседника «хитрюгой».
Президент анонсировал магнитогорцам обновленный аэропорт…
В ходе общения с работниками ММК Владимир Путин подчеркнул, что аэропорт Магнитогорска ждет масштабная модернизация, на которую уже выделено 2,6 млрд рублей из федерального бюджета. По его словам, все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 года.
Заводчане задали президенту волнующие их вопросыФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Президент пояснил, что работы по обновлению аэровокзала могли стартовать раньше, однако сроки были сорваны из-за недобросовестной работы подрядчика. В ходе реализации проекта будет построен новый терминал и проведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Глава государства в формате видеоконференции дал поручение министру транспорта РФ Андрею Никитину доложить о ситуации с реконструкцией городского аэропорта.
Также рабочие комбината задали Путину вопросы о перспективах металлургической отрасли, включении спортивного самбо в программу Олимпийских игр и мерах поддержки для молодых семей с детьми. По всем направлениям президент обозначил дальнейшие шаги и планы развития.
… и открыл новую трассу.
Находясь в Магнитогорске, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил движение по свердловскому участку трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, пролегающему между городом Дюртюли и поселком Ачит. Глава государства подчеркнул, что М-12 на всем протяжении обеспечивает скоростное движение без светофоров, что позволит сократить время в пути в два раза.
Президент подчеркнул, что участок трассы станет хорошим стимулом для внутреннего туризмаФото: Наиль Фаттахов / пресс-служба правительства Челябинской области.
Путин отметил, что запуск нового участка окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма и экономику регионов. По его словам, новая дорога повысит инвестиционную привлекательность территорий и деловую активность субъектов Федерации. Он выразил уверенность, что модернизация транспортного коридора поможет снизить логистические издержки для бизнеса и улучшить условия для грузоперевозок.
Губернатор рассказал о поддержке бойцов, медицине и спорте.
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором региона Алексеем Текслером. В ходе беседы губернатор подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей остается для областных властей приоритетной задачей. По его словам, в Челябинской области действует 34 региональные меры поддержки, 20 муниципальных и 89 федеральных — всего 143.
Алексей Текслер доложил главе государства об экономической обстановке в регионеФото: пресс-служба президента РФ.
В сфере здравоохранения губернатор отдельно выделил успехи по модернизации первичного звена: с начала реализации нацпроекта в регионе построено 134 новых объекта и отремонтировано еще 266. В текущем году планируется завершить работы на рекордных 98 объектах, включая четыре крупные больницы и множество фельдшерско-акушерских пунктов.
Кроме того, Алексей Текслер доложил президенту о строительстве межуниверситетского кампуса в Челябинске и научно-инженерного центра на базе Магнитогорского государственного технического университета. Также обсуждались проекты по развитию туристической инфраструктуры, возведению спортивных объектов и строительству нового кафедрального собора в регионе.