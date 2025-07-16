Путин: Трассу М-12 продлят до госграницы с Китаем и Казахстаном

Новая трасса «Восток» автодороги М-12 будет продлена до государственной границы РФ с Китаем, КНДР, Казахстаном и Монголией. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой», — отметил Путин.
Президент России также отметил, что продление автодороги до госграницы РФ с перечисленными странами значительно повысит транзитные возможности России.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия участка Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток» в среду, 16 июля.