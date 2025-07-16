Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Трассу М-12 продлят до госграницы с Китаем и Казахстаном

Владимир Путин заявил, что продление автодороги М-12 «Восток» до госграницы РФ улучшит транзитные возможности страны.

Источник: Комсомольская правда

Новая трасса «Восток» автодороги М-12 будет продлена до государственной границы РФ с Китаем, КНДР, Казахстаном и Монголией. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой», — отметил Путин.

Президент России также отметил, что продление автодороги до госграницы РФ с перечисленными странами значительно повысит транзитные возможности России.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия участка Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток» в среду, 16 июля.