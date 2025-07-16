Бахрейн не намерен отправлять на Украину ракеты для комплексов Patriot

Между тем ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине ещё несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его данным, часть установок уже отправлена. Помимо этого, Вашингтон и Берлин договорились поставить Украине два комплекса Patriot. При этом, как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, реализация этих поставок потребует продолжительного времени.