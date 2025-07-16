В Госдуме объяснили, смогут ли западные ракеты долететь до Москвы

В Госдуме заявили, что до Москвы не долетит ни одна западная ракета, привезенная для нужд ВСУ. Российская ПВО даже сейчас, по словам депутата, сбивает 85% украинских дронов. Об этом пишет NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что у ПВО ВС России несколько уровней, начиная от систем С-400, до которых еще никто в мире не дотягивается по тактико-техническим характеристикам, и заканчивая способными глушить любую дистанционно управляемую технику установками РЭБ.
Как метод устрашения используется информация о поставках ВСУ немецких Taurus или новых боеприпасов для американских ATACMS, обратил внимание собеседник издания.
Он резюмировал, что сделать удары массовыми с их стоимостью, которая достигает 5 млн долларов (почти 400 млн рублей) никак не получится.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для нанесения ударов по России Украина может использовать немецкие ракеты Taurus, изменив их название.
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