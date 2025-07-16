Экстренное заседание собвеза ООН по Сирии может пройти 17 июля

Израиль 16 июля нанес несколько авиаударов по Дамаску. Они затронули центр столицы, Генштаб ВС Сирии и, по сообщениям СМИ, Президентский дворец. Минздрав страны сообщил, что в результате атак погибли по меньшей мере три человека, еще 34 пострадали.

