Экстренное заседание собвеза ООН по Сирии может пройти 17 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренное заседание совета безопасности ООН по Сирии в связи с ударом Израиля может пройти 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
«Заседание, вероятнее всего, пройдет уже 17 июля», — сообщил источник.
Израиль 16 июля нанес несколько авиаударов по Дамаску. Они затронули центр столицы, Генштаб ВС Сирии и, по сообщениям СМИ, Президентский дворец. Минздрав страны сообщил, что в результате атак погибли по меньшей мере три человека, еще 34 пострадали.
Израильская армия подтвердила бомбардировку, связав ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль. -0-