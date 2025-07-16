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Экстренное заседание собвеза ООН по Сирии может пройти 17 июля

Израиль 16 июля нанес несколько авиаударов по Дамаску. Они затронули центр столицы, Генштаб ВС Сирии и, по сообщениям СМИ, Президентский дворец. Минздрав страны сообщил, что в результате атак погибли по меньшей мере три человека, еще 34 пострадали.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренное заседание совета безопасности ООН по Сирии в связи с ударом Израиля может пройти 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

«Заседание, вероятнее всего, пройдет уже 17 июля», — сообщил источник.

Израиль 16 июля нанес несколько авиаударов по Дамаску. Они затронули центр столицы, Генштаб ВС Сирии и, по сообщениям СМИ, Президентский дворец. Минздрав страны сообщил, что в результате атак погибли по меньшей мере три человека, еще 34 пострадали.

Израильская армия подтвердила бомбардировку, связав ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль. -0-

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