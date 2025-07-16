Путин за один вечер побывал и в Европе, и в Азии

Президент Владимир Путин в шестой раз побывал на легендарной Магнитке.
Президент Владимир Путин 16 июля оказался на границе между Европой и Азией. Он в шестой раз прилетел в Магнитогорск, чтобы увидеть новые цеха и новый парк-курорт, о котором еще лет 10 назад здесь могли только мечтать. Как встретила Магнитка президента, какие эмоции испытали люди со стальным характером — в репортаже собкора URA.RU.
В аэропорту Магнитогорска борт номер один приземлился уже вечером, когда рабочий день уже закончился. Президент Владимир Путин, которого у трапа самолета впервые встречал его новый полпред в УрФО Артем Жога, сразу отправился на легендарную Магнитку — крупнейший металлургический комбинат Урала. Путин был здесь до этого пять раз, предыдущий — перед самой эпидемией ковида в 2019-м.
Магнитка встретила президента дождем, но он скорее просто освежил воздух, чем нарушил планы Фото: Роман Наумов.
А в 2024-м, в год 95-летия ММК, Путин наблюдал за запуском новой коксовой батареи и светомузыкального фонтана «Стальное сердце России» в парке-курорте «Притяжение» в режиме видеосвязи. Сегодня же президенту это все — и даже немного больше — предстояло увидеть в живую.
Здесь «варится» 32 тонны раскаленного кокса Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Коксовая батарея — крупнейший инвестпроект Магнитки последних 10 лет. За год производительность оборудования выведена на полную мощность, а это — 2,5 млн тонн сухого кокса, или половина того, что требуется комбинату для полноценной работы. Но, самое главное, новая батарея полностью заменила шесть старых коксовых батарей, которые сильно загрязняли воздух в Магнитогорске. Выбросы бензпиренов снизились на 12%, а его концентрация на границе санитарно-защитной зоны сократилась на 40%.
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Путин осмотрел огромную печь. «Все казалось бы просто», «это современные технологии», «это снижение себестоимости продукции», «это улучшение экологии» — порой перебивая друг друга рассказывали президенту топ-менеджеры Магнитки, и от них не отставал губернатор Алексей Текслер — преимущества новой печи ему тоже оказались хорошо известны.
На ММК в этом году планируют ввести в эксплуатацию еще и цех стальных валков (очень дефицитная вещь в металлургии: на прокатном станке валки придают раскаленному куску железа нужную форму) и современную кислородную камеру. Рабочие, которые трудятся как раз в цехе стальных валков, рассказали собкору URA.RU, что благодаря собственному производству предприятие полностью обеспечено этой продукцией.
«Мы вообще одно из двух предприятий в России, которые делают такие валки. А конкретно по стальным валкам мы вообще единственные. Отправляем свои валки в Казахстан, в Индию, где металлургия растет», — рассказали рабочие.
Спецодежда на Магнитке специфическаяФото: Роман Наумов © URA.RU.
А вот Китай — серьезный конкурент по производству стальных валков. «Там много производств?» — уточнила у ребят. «Как людей, — улыбнулись рабочие. — Но с открытием нового завода конкурировать сможем. У нас главное преимущество — скорость. Мы все быстро делаем. И качественно».
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Но не во всем, как оказалось, Магнитка конкурент с китайскими металлургами. Та самая коксовая батарея (ее стоимость составила 840 млн долларов) была построена при участии китайской госкомпании Sinosteel Engineering & Technology Co и рабочих из Поднебесной. Этот проект фактически стал одним из символов высшего уровня отношений между Россией и Китаем. И наверняка не последний: в совместном заявлении по итогам переговоров Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в мае этого года прямо сказано, что проекты в металлургии еще будут.
Президенту подробно рассказали о новых производствах на ММКФото: Роман Наумов © URA.RU.
Вторая точка, куда приехал Путин, — это новейший цех машиностроительной продукции. Его только построили и начинают «разгонять». Стоимость строительства составила 6,5 млрд рублей. Здесь будут производить нестандартное оборудование для металлургического и горно-обогатительного производств. В номенклатуре — мостовые краны спецназначения, чугуно-, стале- и шлаковозы, стале- и чугуноразливочные ковши, кожухи доменных печей, вращающиеся печи, миксеры и миксеровозы, оборудование машин непрерывной разливки стали и многое другое.
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На первые образцы продукции, на кипящую в цехе работу Путин смотрел сверху, с металлического моста. Он несколько раз останавливался, слушал рассказ об этом производстве. А на выходе из цеха президента уже ждали работники Магнитки. Они спрашивали о разном: о том, понравилось ли ему в Магнитогорске, о любимом увлечении детства, о будущем российской металлургии.
Попросили и о новом терминале аэропорта — в конце концов, город с населением больше 400 тысяч, да еще с таким огромным комбинатом, существующего небольшого терминала, очевидно, уже мало, да и пора закончить затянувшийся ремонт действующего, но стройка застопорилась. Путин подозвал губернатора Алексея Текслера. "Сегодня, когда ехали из аэропорта, с этого начался наш разговор с губернатором.
Он считает, что полосу уже привели в нормативное состояние, но я почувствовал на себе, что до норматива очень далековато, — поделился президент и заверил: — Деньги у нас заложены, я позанимаюсь этим".
Президент пообщался с работниками МагниткиФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Хоть задать вопрос сегодня удалось немногим, но эмоции захватили каждого. «Доволен. Очень доволен. Такое общение, наверное, раз в жизни бывает. Растерялся немного, не смог сразу сформулировать правильно. Начнешь заикаться, а все же смотрят на тебя», — поделился с URA.RU рабочий из кислородного цеха Кирилл Никифоров, но ему это волнение уж точно простительно — при Путине заикаться порой начинают даже матерые политики, для которых говорить — стиль жизни.
Министр промышленности Антон Алиханов во время общения президента с рабочими что-то разглядывал на потолке, полпред Артем Жога — на полуФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Специалист по проведению мероприятий центра развлечений городского курорта «Притяжение» Владислав Щукин оказался посмелее и успел задать президенту вопрос. «Президент хотел уже прощаться и уходить, но увидел, что я тяну руку, и выслушал меня», — эмоции не отпускали Влада еще долго после того самого завершающего вопроса.
Парк-курорт «Притяжение» стал завершающей точкой рабочей поездки президента в МагнитогорскФото: Роман Наумов © URA.RU.
А спросил Владислав про детские увлечения, про развлечения Путина. Президент ожидаемо ответил — спорт, прежде всего, самбо. Собкору URA.RU молодой человек рассказал, что и в парке «Притяжение» спорту и развлечениям для детей уделяют большое внимание. Как раз сегодня открылся центр развлечений, где есть и спортивная локация — «Ниндзя парк», полоса препятствий. Планируют построить и ФОК.
После сегодняшнего разговора с президентом, видимо, придется, придумать что-то еще — спортивное. «Я думаю, руководства нашего парка услышит президента и будет развивать это направление», — согласился Влад.
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Оценить новый парк-курорт «Притяжение» Путин смог лично. Можно сказать, эта точка стала вишенкой на торте его рабочего дня в Магнитогорске. И это не только детский развлекательный центр, но и тот самый светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», который открыли в прошлом году. Для 400-тысячного населения города, из которого около 60 тысяч работают на Магнитке, это место стало настоящим оазисом.
Владимир Путин стал фотографироваться с рабочими, но решил позвать еще и губернатора, и полпреда, и собственника МагниткиФото: Екатерина Лазарева.
Работники ММК называют себя людьми с горячими сердцами и стальным характером. Но за этой сталью, как оказалось, скрываются чуткие люди. Одна из работниц Магнитки Олеся (та самая, которая спрашивала Путина о будущем аэропорта Магнитогорска) работает здесь меньше года, но что ее впечатлило, так это местные мужчины: всегда и дверь откроют, и окошко, если высоко, закроют — просить даже не нужно, никакой суровости, сама галантность. Кормят — и вкусно (журналисты кремлевского пула это полностью подтверждают — первым делом в заводоуправлении всех повели в столовую), и дешево: комплексные обеды обходятся всего рублей в 70 (большую часть стоимости оплачивает работодатель).
«В общем, я в восторге от работы здесь, — призналась Олеся. — А главное — стабильность: муж работает на комбинате 13 лет, и мы это чувствуем».
Девушка призналась, что для нее сегодня — великий день. До сих пор из знаменитостей она видела лишь Стивена Сигала, приезжавшего как-то в башкирскую деревню неподалеку. А сегодня задала вопрос самому Путину.
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На самом деле и у президента особое отношение к Магнитке. Сегодня Путин был на границе Европы и Азии уже в шестой раз. И всегда его встречали открытием новых производств и социальных объектов. Пожалуй, лучшая демонстрация полного взаимопонимания между властью, бизнесом и обществом. Если есть такое единство, совсем неважно, кто в какой части Евразии живет. Все, что надо — это чтобы заводы работали, а люди жили в комфорте.