Путин за один вечер побывал и в Европе, и в Азии

Работники ММК называют себя людьми с горячими сердцами и стальным характером. Но за этой сталью, как оказалось, скрываются чуткие люди. Одна из работниц Магнитки Олеся (та самая, которая спрашивала Путина о будущем аэропорта Магнитогорска) работает здесь меньше года, но что ее впечатлило, так это местные мужчины: всегда и дверь откроют, и окошко, если высоко, закроют — просить даже не нужно, никакой суровости, сама галантность. Кормят — и вкусно (журналисты кремлевского пула это полностью подтверждают — первым делом в заводоуправлении всех повели в столовую), и дешево: комплексные обеды обходятся всего рублей в 70 (большую часть стоимости оплачивает работодатель).