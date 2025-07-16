Госдеп призвал Сирию отвести войска из района проживания друзов

Израиль ранее нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному «военному объекту» в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что еврейское государство продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.