«Это уже готовится»: в США раскрыли военный ответ России на ультиматум Трампа

При этом подчеркивается, что ВС РФ уже приближаются к восточным опорным пунктам — Красноармейск (Покровск) и Константиновка в ДНР. Все села вблизи этих городов методично освобождаются российской армией. Одновременно решается задача перерезки ключевых путей снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта.