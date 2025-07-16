«Это уже готовится»: в США раскрыли военный ответ России на ультиматум Трампа

Агентство Associated Press сообщает, что Россия воспользуется 50-дневным ультиматумом президента США Дональда Трампа для продолжения своего летнего наступления.
В статье отмечается, что украинские силы из-за хронической нехватки живой силы не могут провести новое контрнаступление, поэтому сосредоточатся на удержании позиции.
При этом подчеркивается, что ВС РФ уже приближаются к восточным опорным пунктам — Красноармейск (Покровск) и Константиновка в ДНР. Все села вблизи этих городов методично освобождаются российской армией. Одновременно решается задача перерезки ключевых путей снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта.
Агентство обращает внимание, что взятие этих опорных пунктов позволит российским войскам продвинутся к Славянску и Краматорску и подготовить почву для полного освобождений всей территории ДНР.
Западные специалисты видят дальше уже угрозу Днепропетровску. «Распространение боевых действий на Днепропетровск может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах.», — резюмирует агентство.
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